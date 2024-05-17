بالفيديو: باسيل يحتفل يإعلان دوما - البترون أفضل القرى السياحية في العالم

باسيل يحتفل باعلان دوما - البترون أفضل القرى السياحية في العالم pic.twitter.com/PUZxD5Iepq
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 17, 2024
باسيل يحتفل باعلان دوما - البترون أفضل القرى السياحية في العالم pic.twitter.com/PUZxD5Iepq
صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم 17-5-2024، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل ب 50 صاروخ كاتيوشا"
فيديو يظهر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في كتسرين جنوب الجولان