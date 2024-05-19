حرق سيارة إحدى المفتشات التربويات في طرابلس.. والوزير يتحرّك

تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي خبر حرق سيارة إحدى المفتشات التربويات في طرابلس، واتصل فور تبلغه الخبر من لندن حيث يشارك في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم، بالمفتشة العامة التربوية الدكتورة فاتن جمعة، للاطلاع على الظروف والخلفيات التي رافقت هذه الجريمة المتمادية، مستنكرا إقدام زمرة من المجرمين بالتعدي على مفتشة في هذا الجهاز الرقابي الذي وعلى الرغم من قلة عدد أفراده وقلة الإمكانات الموضوعة بين أيدي المفتشين ، يسهر على حسن سير العملية التربوية وانتظام العمل في المؤسسات التربوية ومراقبة انتظام الامتحانات الرسمية والشراكة في كل ما يرفع مستوى القطاع التربوي بكل مؤسساته.