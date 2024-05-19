فوز اللائحة التي تضم تحالفاً بين حزب الله وحركة أمل والتيّار الوطني الحر ومستقلين في الانتخابات الفرعية لنقابة أطباء لبنان في بيروت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نُسب إلى قناة الجديد ويشير إلى أن مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، قد اتصل بوزير الداخلية بسام المولوي، وطلب منه الانتباه إلى خطواته ومنع قوى الأمن الداخلي من إقامة الحواجز في الضاحية الجنوبية إبتداءً من يوم غد.

