فوز اللائحة التي تضم تحالفاً بين حزب الله وحركة أمل والتيّار الوطني الحر ومستقلين في الانتخابات الفرعية لنقابة أطباء لبنان في بيروت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نُسب إلى قناة الجديد ويشير إلى أن مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، قد اتصل بوزير الداخلية بسام المولوي، وطلب منه الانتباه إلى خطواته ومنع قوى الأمن الداخلي من إقامة الحواجز في الضاحية الجنوبية إبتداءً من يوم غد.
نجحت محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول محاضرة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ألقاها المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Matrix TRC – أكاديمية علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وليد سمعان، برعاية وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري وPCA في لبنان ممثلة برئيسها كميل مكرزل.