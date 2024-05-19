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محليات

شاهد - الفسفوري يطال مستشفيات الجنوب!

2024-05-19 | 09:29
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شاهد - الفسفوري يطال مستشفيات الجنوب!
شاهد - الفسفوري يطال مستشفيات الجنوب!

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من يوم غد.. تدابير سير في طرابلس!
11:40

من يوم غد.. تدابير سير في طرابلس!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "استكمالًا لمشروع صيانة البنى التحتيّة في مدينة طرابلس، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتاريخ 20-05-2024، ولمدّة شهر، بأعمال تعبيد الطريق الفرعي الممتدّ من مستديرة السّلام، مرورًا أمام "السبينيس"، وصولًا إلى مفرق مجمع الصّفدي".

11:40

من يوم غد.. تدابير سير في طرابلس!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "استكمالًا لمشروع صيانة البنى التحتيّة في مدينة طرابلس، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتاريخ 20-05-2024، ولمدّة شهر، بأعمال تعبيد الطريق الفرعي الممتدّ من مستديرة السّلام، مرورًا أمام "السبينيس"، وصولًا إلى مفرق مجمع الصّفدي".

خبر مفبرك عن وفيق صفا نُسب لـ "الجديد".. وتوضيح من القناة!
08:27

خبر مفبرك عن وفيق صفا نُسب لـ "الجديد".. وتوضيح من القناة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نُسب إلى قناة الجديد ويشير إلى أن مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، قد اتصل بوزير الداخلية بسام المولوي، وطلب منه الانتباه إلى خطواته ومنع قوى الأمن الداخلي من إقامة الحواجز في الضاحية الجنوبية إبتداءً من يوم غد.

08:27

خبر مفبرك عن وفيق صفا نُسب لـ "الجديد".. وتوضيح من القناة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نُسب إلى قناة الجديد ويشير إلى أن مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، قد اتصل بوزير الداخلية بسام المولوي، وطلب منه الانتباه إلى خطواته ومنع قوى الأمن الداخلي من إقامة الحواجز في الضاحية الجنوبية إبتداءً من يوم غد.

"خلال 12 ساعة".. رقم قياسي جديد يتحقق في بيروت
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08:05

"خلال 12 ساعة".. رقم قياسي جديد يتحقق في بيروت

نجحت محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول محاضرة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ألقاها المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Matrix TRC – أكاديمية علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وليد سمعان، برعاية وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري وPCA في لبنان ممثلة برئيسها كميل مكرزل.

08:05

"خلال 12 ساعة".. رقم قياسي جديد يتحقق في بيروت

نجحت محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول محاضرة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ألقاها المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Matrix TRC – أكاديمية علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وليد سمعان، برعاية وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري وPCA في لبنان ممثلة برئيسها كميل مكرزل.

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