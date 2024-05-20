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محليات

بو حبيب استدعى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: لسحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية واعتبارها بحكم الملغاة

2024-05-20 | 03:25
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بو حبيب استدعى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: لسحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية واعتبارها بحكم الملغاة
بو حبيب استدعى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: لسحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية واعتبارها بحكم الملغاة

اعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب انه استدعى اليوم ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فريسون، وأبلغه بما يلي:

 "اولاً: سحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة.

ثانياً: ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الدبلوماسية.

ثالثاً: عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كافة التشريعات الدولية.

رابعاً: الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً.

خامساً: تسليم داتا النازحين كاملة ودون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، الى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في ٨ آب ٢٠٢٣، مع وزارة الخارجية والمغتربين.

سادساً: التأكيد على أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لروحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية.

سابعاً: يؤكّد لبنان تمسكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، ويشدد على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني.

ثامناً: في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، إسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات بحق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة."

بو حبيب استدعى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: لسحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية واعتبارها بحكم الملغاة

محليات

بو حبيب

وزير الداخلية

اللاجئين

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