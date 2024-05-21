قرار ظني في ملف تربوي .. منع المحاكمة عن امل شعبان وآخرين ... تابعوا التفاصيل مع ليال ابو موسى في النشرة المسائية

قرار ظني في ملف تربوي .. منع المحاكمة عن امل شعبان وآخرين ... تابعوا التفاصيل مع ليال ابو موسى في النشرة المسائية