الاشتراكي ينوه بقرار الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" ، بيان ، أعرب فيه عن "تقديره لقرار النروج، وإسبانيا، وإيرلندا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يشكّله ذلك من خطوة أساسية في مسار طويل يجب استكماله في نواحٍ عديدة، وبما هو من استجابة لحقوق الشعب الفلسطيني وللتضحيات الكبيرة التي يقدمها هذا الشعب في نضاله من أجل هذه الحقوق التي أقرتها له القوانين والشرائع الدولية، وأولها قيام دولته المستقلة".