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محليات

الخازن: الإعتراف بدولة فلسطين يُمثّل صحوة ضمير دولية

2024-05-23 | 09:14
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الخازن: الإعتراف بدولة فلسطين يُمثّل صحوة ضمير دولية
الخازن: الإعتراف بدولة فلسطين يُمثّل صحوة ضمير دولية

إعتبر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أنّ ما نشهده اليوم من إقبال بعض الدول على الإعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، بمثابة صحوة ضمير دولية تُخفّف بعض الشيء من آلام الشعب الفلسطيني الغارق، عقودًا، في مستنقع الإجرام الإسرائيلي المتوحّش. وهو أيضًا حق طبيعي لهذا الشعب ذي الحضارة الغائرة في الزمن، والنضال الملحمي الذي أذهل كل إنسان يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان.

أضاف الخازن إنّ السلام لن يسود في الأرض الفلسطينية المُحتلة إلا بتبنّي، أقلّه، مبدأ الدولتين، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط في هذا الإتجاه، كما على الدول الكبرى ذات النفوذ العالمي، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية، أن تؤكدّ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن تدعمه في ترتيب وحدته الداخلية وفي دمجه في المجتمع الدولي أسوة بجميع الدول، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الخازن أن لا سلام ولا استقرار في لبنان والمنطقة إلا باعتماد حل الدولتين للقضية الفلسطينية.
من ناحية أخرى، إتصل الخازن بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مُجتبى أماني مُعزّياً بوفاة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين عبدالأمير اللهيان ورفاقهم، واصفاً الرئيسي برجل الدولة الذي كان مُخلصاً في حبّه للجمهورية الإسلامية وصديقاً وفيّاً للبنان.
 
الخازن: الإعتراف بدولة فلسطين يُمثّل صحوة ضمير دولية

محليات

وديع الخازن

فلسطين

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"لبنان القوي" طالب بعقد جلسة تشريعية لاقرار اقتراحات التكتل
16:11

"لبنان القوي" طالب بعقد جلسة تشريعية لاقرار اقتراحات التكتل

وجه تكتل "لبنان القوي" كتابا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبا منه "الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية مخصصة لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدم بها التكتل وعددها ستة والمتعلقة بالنزوح السوري، ومن ضمنها الإقتراح المتعلق بتمكين البلديات إدارياً ومادياً لمواجهة المخالفات المُرتَكبة من السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في نطاقها البلدي" بحسب بيان للتكتل.

16:11

"لبنان القوي" طالب بعقد جلسة تشريعية لاقرار اقتراحات التكتل

وجه تكتل "لبنان القوي" كتابا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبا منه "الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية مخصصة لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدم بها التكتل وعددها ستة والمتعلقة بالنزوح السوري، ومن ضمنها الإقتراح المتعلق بتمكين البلديات إدارياً ومادياً لمواجهة المخالفات المُرتَكبة من السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في نطاقها البلدي" بحسب بيان للتكتل.

الحزب يشن هجوماً جوياً على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة
12:52

الحزب يشن هجوماً جوياً على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة

صدر عن المقاومة الاسلامية البان التالي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم، شنَّت المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة، حيث استهدفت مكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات فيها وأصابت ‏أهدافها بدقة".‏

12:52

الحزب يشن هجوماً جوياً على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة

صدر عن المقاومة الاسلامية البان التالي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم، شنَّت المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة، حيث استهدفت مكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات فيها وأصابت ‏أهدافها بدقة".‏

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