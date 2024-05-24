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محليات

"الأخبار": إدارة كازينو لبنان بدأت مساعيها لتجديد الإمتياز الحصري الممنوح لها

2024-05-24 | 01:37
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&quot;الأخبار&quot;: إدارة كازينو لبنان بدأت مساعيها لتجديد الإمتياز الحصري الممنوح لها
"الأخبار": إدارة كازينو لبنان بدأت مساعيها لتجديد الإمتياز الحصري الممنوح لها

علمت جريدة "الأخبار" أن "إدارة شركة كازينو لبنان بدأت مساعيها إلى تجديد الامتياز الحصري الممنوح لها بتنظيم ألعاب الميسر وتشغيلها (تنتهي عام 2026)، وأن الأمر موضع تشاور بين رئيس مجلس إدارة الكازينو رولان خوري ووزيري المالية والسياحة يوسف الخليل ووليد نصّار، وسط ملاحظات حول نهج إدارة الكازينو، بمجالسها المتعاقبة، التي أوصلته إلى ما هو عليه اليوم مرفقاً متهالكاً لا يشبه، لا شكلاً ولا مضموناً، ما يُفترض أن يكون عليه كموقعٍ سياحي يهدف إلى جذب اللاعبين الكبار".

وأضافت الجريدة: "مُنحت شركة كازينو لبنان الامتياز الحصري في المرة الأولى عام 1954، لمدة 25 عاماً، بعد مزايدة علنية، مقابل بناء الكازينو وشروط ضرائبية صعبة. وفي عام 1995، جُدّدت الرخصة لـ 30 عاماً مقابل شروط ضرائبية، إلى جانب ترميم المباني وبناء فندق (لم يبنَ)، على أن تنتقل ملكية الأبنية والعقارات إلى الدولة بشكلٍ تدريجي، مع انتهاء السنوات الثلاثين، أي عام 2026".
 
"الأخبار": إدارة كازينو لبنان بدأت مساعيها لتجديد الإمتياز الحصري الممنوح لها

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