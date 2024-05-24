"الأخبار": إدارة كازينو لبنان بدأت مساعيها لتجديد الإمتياز الحصري الممنوح لها

علمت جريدة "الأخبار" أن "إدارة شركة كازينو لبنان بدأت مساعيها إلى تجديد الامتياز الحصري الممنوح لها بتنظيم ألعاب الميسر وتشغيلها (تنتهي عام 2026)، وأن الأمر موضع تشاور بين رئيس مجلس إدارة الكازينو رولان خوري ووزيري المالية والسياحة يوسف الخليل ووليد نصّار، وسط ملاحظات حول نهج إدارة الكازينو، بمجالسها المتعاقبة، التي أوصلته إلى ما هو عليه اليوم مرفقاً متهالكاً لا يشبه، لا شكلاً ولا مضموناً، ما يُفترض أن يكون عليه كموقعٍ سياحي يهدف إلى جذب اللاعبين الكبار".