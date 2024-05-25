هاشم: الانتصار والوفاء لارض العطاء الجنوب من تلال شبعا والعرقوب الى الناقورة

حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح، لمناسبة "يوم التحرير"، "الانتصار والوفاء لارض العطاء الجنوب من تلال شبعا والعرقوب الى شواطئ الناقورة. تحية الى كل حبة تراب وشتلة تبغ وشجرة زيتون وسنديان والتحية لمن أضاء نور الخامس والعشرين من ايار لدماء الشهداء التي روت الارض، فانبتت عزة وكرامة وعنفوان والتحية لكل من صبر على ظلم العدوان والحرمان فكان صموده وثباته على الحق طريقا للانتصار".