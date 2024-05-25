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محليات

حركة أمل في عيد المقاومة والتحرير: نثق بالنصر وبهزيمة العدو ونؤكد الالتفاف حول مقاومتنا

2024-05-25 | 07:06
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حركة أمل في عيد المقاومة والتحرير: نثق بالنصر وبهزيمة العدو ونؤكد الالتفاف حول مقاومتنا
حركة أمل في عيد المقاومة والتحرير: نثق بالنصر وبهزيمة العدو ونؤكد الالتفاف حول مقاومتنا

لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، صدر عن المكتب السياسي لحركة أمل البيان التالي:

تمر الذكرى الرابعة والعشرون لتحرير الجنوب من رجس الاحتلال الاسرائيلي في ظروف وطنية وجنوبية تعيد مناخات وأجواء الصراع إلى فترة الاحتلال الذي سقطت مفاعيله في هذا اليوم الأغر من يوم الخامس والعشرين من شهر أيار من العام 2000، حيث أكدت المقاومة على أن التحرير وإستعادة الارض لا يتمان إلا ببذل الدماء، وأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى.
فكانت ملحمة سطرتها اجيال من المقاومين شهداء وجرحى وأسرى، اذاقوا إسرائيل الهزيمة المرة ومرّغوا عنفوان جيشها بعار الاندحار عن ارضنا دون قيد أو شرط أو اتفاق ذل وهوان وصمود شعبي قل نظيره .
واليوم نؤكد انه بذات الروح والعزم والوحدة والالتفاف حول مقاومتنا وحقنا بأرضنا وسيادتنا وخياراتنا نخوض هذا الصراع ضد عدو لبنان والعرب والإنسانية، وبذات اليقين الذي اعتمر قلوبنا في أيار الألفين، نثق بالنصر وبهزيمة العدو، على الرغم من سياساته الإجرامية بإستهداف مواطنينا وبالتدمير الممنهج لقرى الجنوب التي سيعاد بناؤها بكل عزم وإصرار.
التفاصيل كاملة: 
حركة أمل في عيد المقاومة والتحرير: نثق بالنصر وبهزيمة العدو ونؤكد الالتفاف حول مقاومتنا

محليات

حركة أمل

لبنان

عيد المقاومة والتحرير

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القومي في عيد المقاومة والتحرير: مسيرة التحرير مستمرة طالما المقاومة موجودة
الحزب يستهدف دبابة ميركافا في موقع المرج

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الحزب يستهدف دبابة ميركافا في موقع المرج
06:59

الحزب يستهدف دبابة ميركافا في موقع المرج

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان أنه بعد متابعة لتحركات العدو في موقعِ المرج، رصد المجاهدون دبابةَ ميركافا تَتحصنُ داخلَه فكمنوا لها واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.

06:59

الحزب يستهدف دبابة ميركافا في موقع المرج

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان أنه بعد متابعة لتحركات العدو في موقعِ المرج، رصد المجاهدون دبابةَ ميركافا تَتحصنُ داخلَه فكمنوا لها واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.

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