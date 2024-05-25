حركة أمل في عيد المقاومة والتحرير: نثق بالنصر وبهزيمة العدو ونؤكد الالتفاف حول مقاومتنا

التفاصيل كاملة:

تمر الذكرى الرابعة والعشرون لتحرير الجنوب من رجس الاحتلال الاسرائيلي في ظروف وطنية وجنوبية تعيد مناخات وأجواء الصراع إلى فترة الاحتلال الذي سقطت مفاعيله في هذا اليوم الأغر من يوم الخامس والعشرين من شهر أيار من العام 2000، حيث أكدت المقاومة على أن التحرير وإستعادة الارض لا يتمان إلا ببذل الدماء، وأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى.فكانت ملحمة سطرتها اجيال من المقاومين شهداء وجرحى وأسرى، اذاقوا إسرائيل الهزيمة المرة ومرّغوا عنفوان جيشها بعار الاندحار عن ارضنا دون قيد أو شرط أو اتفاق ذل وهوان وصمود شعبي قل نظيره .واليوم نؤكد انه بذات الروح والعزم والوحدة والالتفاف حول مقاومتنا وحقنا بأرضنا وسيادتنا وخياراتنا نخوض هذا الصراع ضد عدو لبنان والعرب والإنسانية، وبذات اليقين الذي اعتمر قلوبنا في أيار الألفين، نثق بالنصر وبهزيمة العدو، على الرغم من سياساته الإجرامية بإستهداف مواطنينا وبالتدمير الممنهج لقرى الجنوب التي سيعاد بناؤها بكل عزم وإصرار.