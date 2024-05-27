الحزب يشن هجوماً جوياً على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا

صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل، شن مجاهدو المقاومة الاسلامية يوم الاثنين 27-5-‏‏2024، هجوماً جوياً ليلياً بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم ‏بين قتيل وجريح".‏