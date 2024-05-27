الحزب يشن هجوماً جوياً على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 شرق نهاريا
صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل، شن مجاهدو المقاومة الاسلامية يوم الاثنين 27-5-2024، هجوماً جوياً ليلياً بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 شرق نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".