إليكم جديد ملفّ الـ"تيكتوكرز"..

تابع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته في ملف ما بات يُعرَف بـ "التيكتوكرز "، فعقد الجلسة الأولى التي أصدرَ على اثرها مذكّرات توقيف وجاهية بحق موقوفين في الملف كانوا قد مَثَلوا أمامه اليوم، وقدّموا دفوعاً شكليةً بواسطة وكلائهم القانونيين، كما أصدر مذكّرات توقيف غيابية بحق عدد من المتوارين، مع الإشارة الى أن عدد الموقوفين الإجمالي وصل حتى الآن الى 15.