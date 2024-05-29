طالبة تسقط من باص مدرسة.. فاجعة تهز طرابلس!

توفيت الطالبة نسرين عز الدين (13 عاماً) اثر سقوطها من فجوة داخل باص مدرستها اثناء عودتها الى منزلها في طرابلس، ما ادى الى دهسها عن طريق الخطأ من الباص نفسه