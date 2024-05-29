طالبة تسقط من باص مدرسة.. فاجعة تهز طرابلس! pic.twitter.com/oYoRsbX86A
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 29, 2024
طالبة تسقط من باص مدرسة.. فاجعة تهز طرابلس! pic.twitter.com/oYoRsbX86A
يهم المكتب الاعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام توضيح التصريح فيما خص المبادرة القطرية لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الطاقة البديلة. فهو قصد من تحديد المعطلين تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية مجتمعةً على التعطيل الكامل لاي مشروع يساعد لبنان. وليس الهدف توجيه أصابع الاتهام، بل المساعدة على خلاص البلد وتحقيق النتائج لاننا اكثر من يعلم ان نهج لوم الآخرين لن ينقذ البلد.
مراسل الجديد ينقل لنا المشهد المسائي جنوب لبنان