"3 ملفات حسّاسة أصبحت لصيقة ولا يمكن فصلها".. ماذا في أسرار الصحف؟

"3 ملفات حسّاسة أصبحت لصيقة ولا يمكن فصلها".. ماذا في أسرار الصحف؟





النهار



يقول سياسي كسرواني إنه يتابع باهتمام شديد حركة تسجيل العقارات في جبل لبنان بعد اقفال الدوائر العقارية لسنة واكثر للتأكد من عدم وجود نية مبيتة لاقفالها واجراء بيوعات مشبوهة في هذه الأثناء.

استرعى الاهتمام احتضان المرجعيات السياسية لناديين رياضيين، بعدما تحول ذلك بمثابة العرس الوطني بأكبر نسبة متابعة ومشاهدة من اللبنانيين، والبعض حاول استثماره سياسياً وشعبوياً.

عمّم المعنيون في أكثر من وزارة على ضبّاط ومرجعيات أمنية، عدم التدخل بأي واسطة بعد الإجراءات الأمنية الأخيرة، وتحديداً ما يتصل بالدراجات النارية والنازحين المخالفين الذين لا يملكون إقامات.

حصلت اتصالات سياسية قبل يومين لحصر الاعتداء على كاهن على طريق صيدا جزين في إطار أعمال السرقة ليس أكثر علماً أنه لا ينقل أي مقتنيات ثمينة.

غردت الوزيرة السابقة غادة شريم في موضوع “انتهاء حصرية الميدل ايست في ايلول المقبل وضرورة تجهيز مناقصة لاستقدام شركات جديدة حتى لا نكون امام تمديد جديد واحتكار جديد” وكتبت: لن تعود الشركة الوطنية الوحيدة المرخّص لها على الأراضي اللبنانية كما هو الوضع منذ 50٠ سنة” ما يوحي بأن الملف قد يشكل مادة خلافية جديدة.



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الجمهورية



كشف مرجع روحي كبير أنه رغم تكثّف الإتصالات حول الإستحقاق الرئاسي تبيّن أن لا أفكار ولا إقتراحات بل مجرّد تشاور.

يتم التحضير لزيارة يقوم بها مسؤول أمني حزبي الى دولة عربية استكمالاً لزيارة سابقة.

يقول مرجع رسمي إن 3 ملفات حسّاسة أصبحت لصيقة ببعضها البعض ولا يمكن فصلها ابداً.



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اللواء



يجري النقاش داخل مركز القرار في دولة إقليمية بين اختيار شخصية لملء الشغور الرئاسي بين التشدُّد والانفتاح الاقتصادي.

يتجه نائب شمالي للخروج من تكتل، بعد شعور زملائه أنه ماضٍ في التصرُّف بعيداً عن أجواء التكتل، ويغني على ليلاه.

تشهد وزارة حساسة خضة داخلية على خلفية ذهاب ملايين الدولارات إلى السماسرة والسوق السوداء، بدل الخزينة، في ملف الطوابع!



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نداء الوطن



يقال إنّ مسؤولاً بارزاً في الثنائي الشيعي يبلغ سائليه أنّه في ما لو جرى التخلّي عن رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية، سيكون البديل مرشحاً بالمواصفات ذاتها وبالأجندة ذاتها.

يتردد أنّ شروطاً وُضعت على مشروع إعلامي قيد الإعداد، بأن يبتعد عن الشأن السياسي بشكل كامل.

ينقل عدد من الموظفين في إحدى شركات الإتصالات شكواهم من الإدارة والوزير حيث تخضع الترقيات لحسابات سياسية ضيقة.



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البناء



يقول خبراء عسكريون في كيان الاحتلال تعليقاً على كلام الجيش عن صعوبة في ملاحقة الطائرات المسيّرة لحزب الله إن الأمر يعود إلى تطوير في مهارات حزب الله بإطلاق مسيّراته، حيث ينجح بإشغال القبة الحديديّة لفتح مسارات آمنة أمام طائراته المسيّرة، وهو قادر على التحكم بارتفاعاتها وسرعاتها واتجاهات سيرها بما يتناسب مع المهمة ما يعني سقوط القبّة الحديديّة كمشروع. والحل ليس بتوافر المزيد من البطاريات، لأن ما سوف يفعله ذلك هو زيادة كميّة إجراءات المناورة من جانب حزب الله بعدد البطاريات الجديدة. وما دام خيار الحرب الكبرى فوق طاقة كيان الاحتلال فإن التسوية الكبرى وحدَها الحل انطلاقاً من غزة، كما يطلب حزب الله، وإلا فإن التدهور إلى ازدياد.

قال سياسي مخضرم إن لا حاجة لتجميع المعلومات حول مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ويكفي تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه لودريان لإبلاغنا بما يلزم. فعندما يقول جعجع إن “محور الممانعة يريد معرفة هوية الرئيس قبل جلسة الانتخاب»، فهذا يعني أن لودريان يسعى لرئيس توافقي يعقبه الذهاب للانتخابات وهو ما رفضه جعجع. وعندما يقول جعجع «لن نقبل بمنح رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحيات ليست له وبأن يمرّ كلّ استحقاق به حكماً» فهذا يعني أن لودريان يعرض حواراً برئاسة بري وجعجع يرفض.



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الديار



قالت مصادر مطلعة ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحفظ عن تلبية دعوة زيارة الدوحة مكتفيا بارسال وفد قواتيين ربما لانزعاج جعجع من التوجه القطري في الشأن الرئاسي في لبنان وفقا لها.



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الأنباء



تقاطع بين أكثر من مرجعية يؤكد أن لا جديد على خط استحقاق أساسي.

لقاءات لبنانية مستمرة في عاصمة معنية بالأزمة اللبنانية بحثاً عن مخرج ما.



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