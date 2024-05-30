هوكشتاين يكشف عن مقترح لاتفاق حول الحدود بين "إسرائيل" ولبنان... ماذا في تفاصيل؟

واضاف هوكشتاين في مقابلة مع مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي : "لا أتوقع السلام.. السلام الدائم.. بين حزب الله وإسرائيل لكن إذا تمكنا من التوصل إلى مجموعة من التفاهمات… والتخلص من بعض الدوافع للصراع وإقامة حدود معترف بها لأول مرة على الإطلاق بين البلدين، فأعتقد أن ذلك سيقطع شوطا طويلا".

وتابع هوكشتاين إن "البداية ستكون السماح لسكان المجتمعات الشمالية في إسرائيل بالعودة إلى منازلهم ولسكان المجتمعات الجنوبية في لبنان بالعودة إلى منازلهم."

وأضاف أن "جزءا من ذلك سيتطلب تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك التجنيد وتدريب وتجهيز القوات".

أما المرحلة الثانية بحسب هوكشتاين فستشمل حزمة اقتصادية للبنان "والتأكد من أن المجتمع الدولي يظهر للشعب اللبناني أننا نستثمر فيه".

وأوضح أن شبكة الكهرباء في لبنان، على سبيل المثال، تعمل لبضع ساعات فقط في اليوم، مما يلحق ضرراً جسيما باقتصاده. وقال "لدينا حل لذلك، لقد وضعنا حزمة يمكن أن تخلق حلا من شأنه أن يوفر لهم الكهرباء لمدة 12 ساعة في… فترة زمنية قصيرة".

ولفت هوكشتاين إلى أن المرحلة الأخيرة ستكون اتفاق الحدود البرية بين لبنان و"إسرائيل".

وقال إنه "إذا استقر الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، فقد يساعد ذلك في تقليص نفوذ إيران هناك". وختم في أنّ "قدرة القوى الخارجية على التأثير على لبنان، مهما كانت العواقب، سوف تتضاءل بشكل كبير".