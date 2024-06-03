الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

أسرار الصحف ليوم الاثنين 3-6-2024

2024-06-03 | 01:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أسرار الصحف ليوم الاثنين 3-6-2024
أسرار الصحف ليوم الاثنين 3-6-2024

النهار

يمارس الوزيران ناصر ياسين ووليد فياض والنائب فادي علامة رياضة المشي على كورنيش المنارة من دون مرافقين على عكس زملاء لهم لا يتنقلون من دون حراسة حتى في بلداتهم.

يؤكد ديبلوماسي قطري أن الدوحة جادة في عرض بناء معمل للطاقة وتمويله بالكامل شرط أن تؤمن الحكومة اللبنانية قطعة أرض فقط. ويضيف الديبلوماسي بأن دولته لن تبخل في دعم لبنان ومؤسساته وجيشه. وانها ستبقى على مسافة واحدة من جميع مكوناته واستقبالها في الدوحة.

يتوجه وفد نيابي من “القوات اللبنانية” الى الدوحة في الاسبوع الجاري في استكمال لزيارات جهات لبنانية أخرى.

عزز مرسوم التمديد لضباط اختصاصيين في الخدمة الفعلية لمدة سنتين من حظوظهم في تعيينهم في المراكز الاولى في مؤسساتهم. ويحظى اكثر المستفيدين برعاية حزبية.

تناقش فاعليات بيروتية اقامة مشاريع انمائية بتمويل من القطاع الخاص في العاصمة بالتعاون مع احد النواب. وتكمن مشكلة اكثرهم انهم يظهرون وينشطون للترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

امضى مدير عام في مؤسسة خدماتية مدعوم من جهة حزبية اسابيع عدة في عاصمة اوروبية وكلف موظفا القيام بمهماته.

***

اللواء

حرص مرجعان رسميّان على تنسيق مواقفهما قبل وصول الموفد الفرنسي إلى بيروت، لتأكيد وحدة الموقف الرسمي، رغم تناقض المواقف التي تُباعد بين الأطراف السياسية حول آلية الإنتخابات الرئاسية!

أكد ديبلوماسي أوروبي لشخصية سياسية بارزة أن الخلط بين مشكلة النزوح السوري والإنتخابات الرئاسية لا يمتُّ إلى الواقع بصلة، لأن معطيات عودة السوريين إلى بلادهم مرهونة بتطورات سياسية في سوريا وليس بإنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان.

يجري التستُّر على هويات محتكري الطوابع المالية لأسباب حزبية وسياسية، في وقت يزداد الطلب لدى وزارة المالية على الطوابع الالكترونية، ويضطر كتّاب عدل وشركات إلى الإنتظار بضعة أيام لتلبية طلباتهم!

***

نداء الوطن

شهد «غروب واتساب» يضمّ مدراء عامين، سجالاً على خلفية دعوة مجلس الخدمة المدنية لبحث شؤون الإدارة وتطوير هذا القطاع، بعدما استثنت الدعوة المدراء العامين بالتكليف.

يتردّد أنّ تعيينات مناطقية جديدة يقوم بها تيار بارز، كانت لنائب الرئيس كلمة فصل فيها لا سيما في منطقة المتن الشمالي حيث تتمّ مراعاة مرشحين محتملين للانتخابات البلدية.

علم أن حركة بيع شقق لسوريين تنشط في إحدى بلدات ساحل جبيل وسط حديث عن شراء عدد كبير من الشقق.

***

البناء

يتحدث خبراء عسكريّون في الكيان عن واحدة من نتائج الحرب في شمال فلسطين المحتلة سوف يكون من المستحيل تجاوزها بعد الحرب، وهي اختبار حزب الله لما يستطيع فعله في حال أي مواجهة مقبلة خصوصاً، في مجال تدمير القدرة الاستعلامية لجيش الاحتلال ومجال تأمين مسارات آمنة من القبة الحديدية لبلوغ الأهداف، إضافة لتهجير المستوطنين وتدمير مواقع القيادة والقبة الحديدية والمدفعية ما يجعل طريق العبور الى الجليل وساحله سالكة عندما يقرّر ذلك، والأهم هو أن هذه الصورة لم تعُد صورة في عقول قادة المقاومة بل صارت في عقول قادة الكيان وجيشه ومستوطنيه ونخبه ويتداولها كل العالم عن بُعد.

يعتقد خبراء في شؤون كيان الاحتلال أن مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن تحت عنوان العرض التفاوضي حول حرب غزة قد تم تنسيقه مع رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، بحيث يتحمل بايدن عن نتنياهو مسؤوليتين: الأولى استبدال التزام نتنياهو بوقف الحرب الذي تتمسك به المقاومة بضمانة الرئيس الأميركي للاتفاق أنه اتفاق لإنهاء الحرب والضغط على المقاومة لقبول ذلك، والثانية استنهاض الشارع في الكيان بمواجهة حلفاء نتنياهو بدلاً من إحراج نتنياهو نفسه بهذه المواجهة عبر وضع العلاقة الأميركية الإسرائيلية في كفة وموقف ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في كفة مقابلة، في السجال السياسي والإعلامي في ظل حرب يبدو واضحاً أنها فشلت في تحقيق شيء.

***

الأنباء

ظاهرة نقدية تكبر بشكل سلبي ما يترك تداعيات غير مطمئنة مستقبلاً.

قطاعات أساسية لا تزال تترقّب صدور تعميم جديد بديلاً لتعميم سابق.
أسرار الصحف ليوم الاثنين 3-6-2024

محليات

أسرار الصحف

الصحف اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النهار: ضغوط دبلوماسية منعاً لانزلاق لبنان إلى السقوط في حرب كبيرة
علاء موسى لـ وهلق شو: إذا رفضت "إسرائيل" مقترح بايدن هذا سيسبب مشكلة كبيرة وننتظر في المرحلة المقبلة كيف ستتصرّف أميركا حيال هذا الأمر

اقرأ ايضا في محليات

شاهد - الطيران المعادي يخرق جدار الصوت في كل أرجاء الجنوب ويلقي عدداً كبيراً من البالونات الحرارية
06:07

شاهد - الطيران المعادي يخرق جدار الصوت في كل أرجاء الجنوب ويلقي عدداً كبيراً من البالونات الحرارية


شاهد - الطيران المعادي يخرق جدار الصوت في كل أرجاء الجنوب ويلقي عدداً كبيراً من البالونات الحرارية.

06:07

شاهد - الطيران المعادي يخرق جدار الصوت في كل أرجاء الجنوب ويلقي عدداً كبيراً من البالونات الحرارية


شاهد - الطيران المعادي يخرق جدار الصوت في كل أرجاء الجنوب ويلقي عدداً كبيراً من البالونات الحرارية.

شاهد - سلسلة غارات على مرتفعات جبل الريحان ومدخل ميدون
Play
06:03

شاهد - سلسلة غارات على مرتفعات جبل الريحان ومدخل ميدون

عدسة مراسل الجديد محمد فرحات ترصد سلسلة غارات على مرتفعات جبل الريحان ومدخل ميدون.

06:03

شاهد - سلسلة غارات على مرتفعات جبل الريحان ومدخل ميدون

عدسة مراسل الجديد محمد فرحات ترصد سلسلة غارات على مرتفعات جبل الريحان ومدخل ميدون.

الحدث - رضوان عقيل - الحلقة الكاملة
Play
06:00
Play

الحدث - رضوان عقيل - الحلقة الكاملة

الحدث - رضوان عقيل - الحلقة الكاملة

06:00

الحدث - رضوان عقيل - الحلقة الكاملة

الحدث - رضوان عقيل - الحلقة الكاملة

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024