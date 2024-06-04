بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط... هذا ما ورد فيه!

أعلنت دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط، في بيان، انه "أعيد انتخاب رئيس مجلس إدارة - المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت، عضوا في مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمدة ثلاث سنوات، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد IATA AGM في دبي، كما تم إنتخابه بالإجماع رئيسا للجنة التدقيق في الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA. ويُعد هذا الحدث السنوي أكبر تجمع لقادة شركات الطيران في العالم.

