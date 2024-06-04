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مصادر الجديد: النائبان ملحم رياشي وعلي حسن خليل لم يلتقيا في الدوحة ولو من باب الصدفة والمسعى القطري لا يشمل أي محاولة لجمع الخصمين السياسيين
مصادر الجديد: النائبان ملحم رياشي وعلي حسن خليل لم يلتقيا في الدوحة ولو من باب الصدفة والمسعى القطري لا يشمل أي محاولة لجمع الخصمين السياسيين
مصادر الجديد: زيارة النائب علي حسن خليل إلى الدوحة لا علاقة لها بالملف الرئاسي إنما تأتي في إطار الاهتمام القطري بالتسوية البرية وتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل لملاقاة المسعى الدولي بخفض التوترات
مصادر الجديد: زيارة النائب علي حسن خليل إلى الدوحة لا علاقة لها بالملف الرئاسي إنما تأتي في إطار الاهتمام القطري بالتسوية البرية وتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل لملاقاة المسعى الدولي بخفض التوترات
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بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط... هذا ما ورد فيه!

2024-06-04 | 11:20
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بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط... هذا ما ورد فيه!
بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط... هذا ما ورد فيه!

أعلنت دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط، في بيان، انه "أعيد انتخاب رئيس مجلس إدارة - المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت، عضوا في مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمدة ثلاث سنوات، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد IATA AGM في دبي، كما تم إنتخابه بالإجماع رئيسا للجنة التدقيق في الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA. ويُعد هذا الحدث السنوي أكبر تجمع لقادة شركات الطيران في العالم.

تتكون لجنة التدقيق من خمسة أعضاء من مجلس المحافظين، وهي مسؤولة عن مراجعة عملية إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المالية وعملية التدقيق وعملية مراقبة الامتثال للقوانين واللوائح.

ويعتبر مجلس المحافظين أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويُعنى بوضع الخطط والإستراتيجيات ذات الصلة بصناعة النقل الجوي العالمي، والمسؤوليات التنفيذية في اعتماد الخطط الإستراتيجية، وكذلك رسم السياسات العامة للاتحاد وشؤون الأمن والسلامة والبيئة، فضلاً عن متابعة مهام اللجان الاستشارية المنبثقة عن المجلس".
بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط... هذا ما ورد فيه!

محليات

طيران الشرق الاوسط

بيان

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