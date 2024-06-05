نبيل بومنصف للجديد: حادثة "السفارة الاميركية" رسالة من داعش الارهابي

وأكد بو منصف أن "الخوف الوحيد يبقى من تواجد العنصر السوري داخل الأراضي اللبنانية" مشدداً على "ضرورة تأمين أماكن آمنة في سوريا، لتسهيل عودة النازحين إليها، وعلى ضرورة مفاوضة النظام السوري ولكن بشروط الدولة اللبنانية".
أما عن زيارة لودريان إلى لبنان قال بو منصف: "لا شيء فوق العادي فيها" وبالرغم من أن فرنسا لا تزال مهتمة بالشأن اللبناني إلا أن الفرنسيون ارتكبوا العديد من الإخفاقات والسبب هو الرئيس الفرنسي إيمانوييل ماكرون.
وعن موقف جعجع الرافض للحوار، يرى بو منصف أنه "إذا كان جعجع يرفض الحوار لأنه يستبق الاستحقاق الرئاسي، فإن موقفه سليم لأنه "موقف دستوري".
أما فيما يخص المرحلة المقبلة أشار بو منصف إلى أن "لبنان في أسوء مرحلة منذ نشأته ونحن متجهون نحو فراغ أطول بكثير مما مرّ كما أن لا تسوية رئاسية في المدى القريب ورغم التصعيد في الجنوب لا أعتقد أن الحرب ستظهر على الشاسة إنما أرى أننا سنكون أمام حالة استنزاف طويلة المدى"