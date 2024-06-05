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محليات

نبيل بومنصف للجديد: حادثة "السفارة الاميركية" رسالة من داعش الارهابي

2024-06-05 | 06:43
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نبيل بومنصف للجديد: حادثة "السفارة الاميركية" رسالة من داعش الارهابي

حلّ الصحافي نبيل بو منصف ضيفاً ضمن برنامج الحدث مع الزميلة سمر أبو خليل، وتعليقاً على الهجوم المسلح الذي حصل صباح اليوم على السفارة الأميركية في عوكر، اعتبر بو منصف أن "الأمر ليس فادحاً، وهو رسالة من داعش بحسب اعتقاده إنما الوضع الأمني ممسوكاً ونبقى بانتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات التي باشر فيها الجيش اللبناني فور وقوع الحادثة".

وأكد بو منصف أن "الخوف الوحيد يبقى من تواجد العنصر السوري داخل الأراضي اللبنانية" مشدداً على "ضرورة تأمين أماكن آمنة في سوريا، لتسهيل عودة النازحين إليها، وعلى ضرورة مفاوضة النظام السوري ولكن بشروط الدولة اللبنانية".
 
أما عن زيارة لودريان إلى لبنان قال بو منصف: "لا شيء فوق العادي فيها" وبالرغم من أن فرنسا لا تزال مهتمة بالشأن اللبناني إلا أن الفرنسيون ارتكبوا العديد من الإخفاقات والسبب هو الرئيس الفرنسي إيمانوييل ماكرون.
وعن موقف جعجع الرافض للحوار، يرى بو منصف أنه "إذا كان جعجع يرفض الحوار لأنه يستبق الاستحقاق الرئاسي، فإن موقفه سليم لأنه "موقف دستوري".
 
أما فيما يخص المرحلة المقبلة أشار بو منصف إلى أن "لبنان في أسوء مرحلة منذ نشأته ونحن متجهون نحو فراغ أطول بكثير مما مرّ كما أن لا تسوية رئاسية في المدى القريب ورغم التصعيد في الجنوب لا أعتقد أن الحرب ستظهر على الشاسة إنما أرى أننا سنكون أمام حالة استنزاف طويلة المدى"
نبيل بومنصف للجديد: حادثة "السفارة الاميركية" رسالة من داعش الارهابي

محليات

سمر أبو خليل

نبيل بومنصف

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مراسلة الجديد تنقل إلينا المشهد من عوكر
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تعليقاً على حادثة إطلاق النار..بيان للسفارة الاميركية!
08:24

تعليقاً على حادثة إطلاق النار..بيان للسفارة الاميركية!

أكّدت السفارة الأميركية في بيروت، تعليقًا على حادثة إطلاق النار باتجاهها، أنّها ستبقى مغلقة أمام لبقية اليوم، لكنها تخطط لاستئناف العمل العام كالمعتاد غدًا 6 حزيران.

08:24

تعليقاً على حادثة إطلاق النار..بيان للسفارة الاميركية!

أكّدت السفارة الأميركية في بيروت، تعليقًا على حادثة إطلاق النار باتجاهها، أنّها ستبقى مغلقة أمام لبقية اليوم، لكنها تخطط لاستئناف العمل العام كالمعتاد غدًا 6 حزيران.

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