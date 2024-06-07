"الجمهورية": لهذه الأسباب ألغيت زيارة الوفد الإشتراكيّ لبكفيا...

لوحظ عصر أمس أن الوفد الإشتراكيّ أرجأ زيارته الى بكفيا في اللحظات الأخيرة التي سبقت الموعد مع قيادة حزب الكتائب.

وفي السياق لفتت صحيفة "الجمهورية" الى انه وإزاء بعض الشائعات التي راجت عن إشكال غامض فرضَ التأجيل، أجمعت مصادر الطرفين على التأكيد ان للقاء مع النائب طوني فرنجية طال بما لم يكن متوقعاً، الامر الذي حال بسبب ضيق الوقت من دون التوجّه الى بكفيا في الموعد المحدد قبل اضطرار الوفد الى المشاركة في حفل تكريم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في جامعة البلمند، فأُرجىء اللقاء في اتصال هاتفي مباشر الى الاثنين المقبل لا اكثر ولا اقل.