رياشي: كلام فرنجية اليوم لا يستحق التنويه والتوقف عنده

كتب النائب ملحم رياشي على منصة إكس: "كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اليوم، عن وجود خطين في البلد، يمثل هو احدهما ويمثل سمير جعجع الخط الثاني.. كلام يستحق التنويه، والتوقف عنده!"