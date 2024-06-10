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نداء الوطن: باسيل سيوافق على دعوة بري إلى الحوار

2024-06-10 | 01:18
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نداء الوطن: باسيل سيوافق على دعوة بري إلى الحوار
نداء الوطن: باسيل سيوافق على دعوة بري إلى الحوار

أفادت معلومات صحيفة "نداء الوطن"، بأنه "قرّر باسيل التمايز عن أطراف المعارضة التي رفضت دعوة بري الى الحوار، لأنها تشكل سابقة غير دستورية، وهو سيعلن موافقته على هذه الدعوة خلال استقبال بري له اليوم على رغم محاولته التنبيه من هذه السابقة التي تتصل بانتخابات الرئاسة الاولى".

وأضافت الصحيفة، "كان لافتاً أنّ بري استبق تحرك باسيل، فأكد في تصريح صحافي ينشر اليوم ألا عودة عن التشاور كشرط لدعوة النواب الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. وقال: «أقول لمن يعنيهم الأمر إنّ التشاور هو الممر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق، وإنه لا بدّ منه أولاً وثانياً وثالثاً، وأحد عشر كوكباً... وذرائع البعض في رفضه التشاور ليست في مكانها، وإلا فما هو السبيل لإخراج انتخاب الرئيس من الدوران في حلقة مفرغة، في حين يتمسك البعض بموقفه ولا يبدي استعداداً لتسهيل العملية الانتخابية؟".

وعلمت نداء الوطن، أنّ "أوساط الثنائي الشيعي أكدت أنّ التشاور أو الحوار أياً تكن التسمية، لن يغيّر موقفه إذا تبيّن أنّ جلسة الانتخاب ستؤدي الى فوز مرشح غير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وسيعمد الثنائي الى تعطيل نصاب الجلسة في الوقت المناسب".
نداء الوطن: باسيل سيوافق على دعوة بري إلى الحوار

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جبران باسيل

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