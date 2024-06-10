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محليات

الدويهي: على رئيس المجلس الدعوة فوراً لجلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس

2024-06-10 | 06:45
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الدويهي: على رئيس المجلس الدعوة فوراً لجلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس
الدويهي: على رئيس المجلس الدعوة فوراً لجلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس

كتب النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على منصة "اكس": "ان ما يحصل حالياً من مبادرات نيابية ولقاءات بين مختلف الكتل النيابية هو ما حصل سابقاً ويجب ان يحصل دائما من ضمن العمل البرلماني وهو ما ترمي اليه في الجوهر مبادرة كتلة الاعتدال".

وأضاف: "الكل عم يحكي مع الكل،فلماذا الإصرار على جلسة من خارج الدستور يترأسها رئيس المجلس للبحث بإنتخابات الرئاسة الأولى وبالاسماء؟".

وتابع: "على رئيس المجلس الدعوة فوراً لجلسة انتخاب  بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس ولتتحمل جميع الكتل مسؤوليتها التاريخية والوطنية".
الدويهي: على رئيس المجلس الدعوة فوراً لجلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس

محليات

ميشال الدويهي

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