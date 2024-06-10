الدويهي: على رئيس المجلس الدعوة فوراً لجلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس

كتب النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على منصة "اكس": "ان ما يحصل حالياً من مبادرات نيابية ولقاءات بين مختلف الكتل النيابية هو ما حصل سابقاً ويجب ان يحصل دائما من ضمن العمل البرلماني وهو ما ترمي اليه في الجوهر مبادرة كتلة الاعتدال".

