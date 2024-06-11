بري لـ الجمهورية: يمكن أن نتّفق في يوم واحد!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لا يرى ايّ مبرر لرفض البعض الحوار او التشاور، خصوصاً انّ هذا الرفض يُطيل من عمر الازمة الرئاسية".

وشدد، عبر "الجمهورية"، على أن "التوافق هو المطلوب اولاً واخيراً"، موضحا أن "المبادرة التي أطلقتُها الى التشاور فيما بين المكونات السياسية، حَدّدتُ سقفها أسبوعاً، ولكن يمكن ان نتّفق في يوم واحد، سواء على رئيس للجمهورية إن أمكَن ذلك، وإن تعذّر ذلك نتّفق على اسمين او ثلاثة، وننزل الى مجلس النواب بجلسات متتالية، ودورات متتالية، يعني دورة اولى وثانية وثالثة ورابعة، وهكذا تستمر الجلسات على هذا المنوال حتى نتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية".