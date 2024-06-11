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محليات

بري لـ الجمهورية: يمكن أن نتّفق في يوم واحد!

2024-06-11 | 02:16
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بري لـ الجمهورية: يمكن أن نتّفق في يوم واحد!
بري لـ الجمهورية: يمكن أن نتّفق في يوم واحد!

جاء في صحيفة "الجمهورية":

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لا يرى ايّ مبرر لرفض البعض الحوار او التشاور، خصوصاً انّ هذا الرفض يُطيل من عمر الازمة الرئاسية".

وشدد، عبر "الجمهورية"، على أن "التوافق هو المطلوب اولاً واخيراً"، موضحا أن "المبادرة التي أطلقتُها الى التشاور فيما بين المكونات السياسية، حَدّدتُ سقفها أسبوعاً، ولكن يمكن ان نتّفق في يوم واحد، سواء على رئيس للجمهورية إن أمكَن ذلك، وإن تعذّر ذلك نتّفق على اسمين او ثلاثة، وننزل الى مجلس النواب بجلسات متتالية، ودورات متتالية، يعني دورة اولى وثانية وثالثة ورابعة، وهكذا تستمر الجلسات على هذا المنوال حتى نتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية".

بري لـ الجمهورية: يمكن أن نتّفق في يوم واحد!

محليات

نبيه بري

الثنائي الشيعي

الحوار الرئاسي

رئاسة الجمهورية

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06:45

الحزب يستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة

صدر عن الحزب البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون أمس، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:06 من ظهر يوم الثلاثاء 11-6-2024 *مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

06:45

الحزب يستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة

صدر عن الحزب البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون أمس، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:06 من ظهر يوم الثلاثاء 11-6-2024 *مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

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