هيئة إدارة السير إلى أصحاب المواعيد في 18 الحالي: الحضور إلى المصلحة الأربعاء بسبب الإقفال
هيئة إدارة السير إلى أصحاب المواعيد في 18 الحالي: الحضور إلى المصلحة الأربعاء بسبب الإقفال
تنفيذاً للمذكرة رقم 2024/19 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقاضية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوميّ الإثنين والثلاثاء في 17 و2024/6/18، دعت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات – أصحاب المواعيد الواقعة في 2024/6/18 الحضور الى المصلحة المذكورة في الدكوانة نهار الأربعاء في 2024/6/19 بغية تنفيذ معاملاتهم.