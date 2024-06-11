حزب الله: استهدفنا مبانٍ يستخدمها جنود العدو في "مسكاف عام" وأصبناها إصابة مباشرة

حزب الله: استهدفنا مبانٍ يستخدمها جنود العدو في "مسكاف عام" وأصبناها إصابة مباشرة

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏"