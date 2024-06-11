حزب الله: استهدفنا مبانٍ يستخدمها جنود العدو في "مسكاف عام" وأصبناها إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا مبانٍ يستخدمها جنود العدو في "مسكاف عام" وأصبناها إصابة مباشرة
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة."