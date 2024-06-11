حركتا حماس والجهاد : سلّمنا رد فصائل المقاومة على المقترح الإسرائيلي مساء اليوم للوسطاء في قطر ومصر مع إبداء بعض الملاحظات

اعلنت حركة حماس والجهاد الإسلامي في تصريح مشترك ان "وفد مشترك منهما سلّم رد فصائل المقاومة مساء اليوم للاخوة القطريين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وأيضاً تم إرسال الرد للأخوة المصريين."