حزب الله: استهدفنا مكان تموضع واستقرار جنود العدو في موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة
حزب الله: استهدفنا مكان تموضع واستقرار جنود العدو في موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة
اعلن حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على اعتداء العدو الصهيوني الذي طال منطقة البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مكان تموضع واستقرار جنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح."