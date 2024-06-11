حزب الله: استهدفنا مكان ‏تموضع واستقرار جنود العدو في موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة

حزب الله: استهدفنا مكان ‏تموضع واستقرار جنود العدو في موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة

اعلن حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على اعتداء ‏العدو الصهيوني الذي طال منطقة البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مكان ‏تموضع واستقرار جنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوهم بين ‏قتيل وجريح."