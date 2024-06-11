مسيّرة تستهدف بلدة جويا للمرة الاولى .. والحزب يهاجم مواقع الاحتلال بعشرات الصواريخ

وقد هرعت فرق الانقاذ الى المكان حيث يجري العمل لاخراج عالقين تحت الانقاض.
الى ذلك كثف حزب الله من هجماته الصاروخية ضد مواقع ومستوطنات الاحتلال ، فاعلن في بيان: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة."
كما اعلن الحزب قصف مستعمرة "كفر بلوم" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين".
كما اعلن استهداف مكان تموضع واستقرار جنود العدو في موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة واصابته بشكل مباشر وايقاع قتلى وجرحى، وذلك "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على اعتداء العدو الصهيوني الذي طال منطقة البقاع".
كما استهدف الحزب مستعمرة "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، واعلن ايضاً استهداف "موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة."
في موازاة ذلك اشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الى وقوع أضرار في مستوطنة زرعيت عقب سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.