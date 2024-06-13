بدء جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال لدرس تعديل قانون ضريبة الدخل

ميقاتي من مؤتمر الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات: لا خيار امامنا لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني سوى بناء جسور من التعاون بين الجهات الفاعلة الحاسمة في القطاعين العام والخاص