أهالي بلدتي ديرقانون النّهر والقنطرة ينعون الشهيدتين دلال عز الدين وسالي سكيكي

الشَّهيدة المظلومة
دلال محمود عزالدين (أمّ عبد الوهاب)
زوجة المرحوم محمَّد عبد الوهاب عزّالدّين
شقيقها: محمَّد (أبو محمود)
شقيقتها: المرحومة لينا زوجة أسعد أبو يحيى
اولادها: عبد الوهاب، محمود
بناتها: فرح زوجة نادر حجازي، سحر زوجة فضل مكّي، دنيا.
والشَّهيدة المظلومة
سالي حسين سكيكي
أشقاؤها: علي، عبَّاس،محمَّد
▪️سيجرى الدَّفن نهار السَّبت 15 حزيران 2024 في تمام الساعة 5:00 عصرًا في جبانة بلدتهما ديرقانون النّهر.
▪️تقبل التَّعازي اليوم الجمعة بالشَّهيدة دلال عزّالدّين في منزل والدها المرحوم الحاج محمود عزّالدّين(أبو محمَّد)
تقبل التَّعازي اليوم الجمعة بالشَّهيدة سالي حسين سكيكي في منزل جدِّها المرحوم الحاج عبد الحسن سكيكي (أبو نعيم).
تقبل التَّعازي بالشّهيدتين من صباح الغد في قاعة حسينيّة الشَّهداء - ديرقانون النّهر
للشَّهيدتين الرحمة والمغفرة ولكم عظيم الأجر والثَّواب.
الآسفون: آل عزّالدّين وآل سكيكي وآل عبَّاس وعموم أهالي بلدتي ديرقانون النّهر والقنطرة"