أهالي بلدتي ديرقانون النّهر والقنطرة ينعون الشهيدتين دلال عز الدين وسالي سكيكي

الشَّهيدة المظلومةدلال محمود عزالدين (أمّ عبد الوهاب)زوجة المرحوم محمَّد عبد الوهاب عزّالدّينشقيقها: محمَّد (أبو محمود)شقيقتها: المرحومة لينا زوجة أسعد أبو يحيىاولادها: عبد الوهاب، محمودبناتها: فرح زوجة نادر حجازي، سحر زوجة فضل مكّي، دنيا.والشَّهيدة المظلومةسالي حسين سكيكيأشقاؤها: علي، عبَّاس،محمَّد▪️سيجرى الدَّفن نهار السَّبت 15 حزيران 2024 في تمام الساعة 5:00 عصرًا في جبانة بلدتهما ديرقانون النّهر.▪️تقبل التَّعازي اليوم الجمعة بالشَّهيدة دلال عزّالدّين في منزل والدها المرحوم الحاج محمود عزّالدّين(أبو محمَّد)تقبل التَّعازي اليوم الجمعة بالشَّهيدة سالي حسين سكيكي في منزل جدِّها المرحوم الحاج عبد الحسن سكيكي (أبو نعيم).تقبل التَّعازي بالشّهيدتين من صباح الغد في قاعة حسينيّة الشَّهداء - ديرقانون النّهرللشَّهيدتين الرحمة والمغفرة ولكم عظيم الأجر والثَّواب.الآسفون: آل عزّالدّين وآل سكيكي وآل عبَّاس وعموم أهالي بلدتي ديرقانون النّهر والقنطرة"