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محليات

"اغتيال القادة لن يغير من حقيقة أن إسرائيل مهزومة"... قاووق: المقاومة سترد على التصعيد بتصعيد أشد وأقوى

2024-06-14 | 06:21
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&quot;اغتيال القادة لن يغير من حقيقة أن إسرائيل مهزومة&quot;... قاووق: المقاومة سترد على التصعيد بتصعيد أشد وأقوى
"اغتيال القادة لن يغير من حقيقة أن إسرائيل مهزومة"... قاووق: المقاومة سترد على التصعيد بتصعيد أشد وأقوى

شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أن استشهاد الحاج أبو طالب واغتيال القادة، لن يغير من حقيقة أنَّ إسرائيل مهزومة ومأزومة ومتزلزلة، لا سيما وأن عملية اغتيال الحاج أبو طالب كان لها نتيجة وحيدة، وهي أن المقاومة وسّعت من مستوى المواجهة بالأهداف والعمق وكثافة النيران، ولا عودة إلى الوراء.

وقال قاووق خلال احتفال تكريمي في مدينة صور للطالبات الفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي، بحضور مدير الثانوية الأستاذ ربيع الصعيدي، والهيئتين الإدارية والتعليمية في الثانوية، وعدد من العلماء والفعاليات التربوية والثقافية والاجتماعية، وجمع من أهالي الطالبات المكرمات. 
 وأكد أن المقاومة سترد على التصعيد بتصعيد أشد وأقوى، ولن يحقق العدو إلا مزيداً من الخسائر والهزائم، ولن يستطيع إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم، ولن يوقف جبهة الإسناد. 
 وقال قاووق إن شمال فلسطين سيبقى أرضاً محروقة طالما الحرائق مشتعلة في غزة، وسيبقى الجنوب ساحة لهزيمتهم ومذلتهم، مؤكداً أنه ما لم يتوقف إطلاق النار في غزة، لن يتوقف إطلاق النار في جبهات المساندة، لافتاً إلى أنّ مسيّرات المقاومة الإنقضاضية نفذت غارات جوية على مواقع العدو من حرمون إلى طبريا وصولاً إلى عكا ونهاريا. 
 وختم قاووق بالقول إن الإسرائيليين يخشون يوماً تصل فيه مسيّرات المقاومة إلى "الكنيست" ومقرّ "نتنياهو" وكل المواقع والمَرافق الإستراتيجية الإسرائيلية، ويخشون يوماً تصل فيه صواريخ ومسيّرات حزب الله إلى النقب وديمونا وإيلات وإلى ما بعد إيلات.
"اغتيال القادة لن يغير من حقيقة أن إسرائيل مهزومة"... قاووق: المقاومة سترد على التصعيد بتصعيد أشد وأقوى

محليات

نبيل قاووق

حزب الله

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الحزب يستهدف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام
10:39

الحزب يستهدف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‏‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة رب ثلاثين استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصواريخ الكاتيوشا".‏

10:39

الحزب يستهدف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‏‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة رب ثلاثين استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصواريخ الكاتيوشا".‏

جهاد الحكيم: الارتفاع الحاصل بالأسعار يساهم في تراجع الحركة السياحية في لبنان
10:34

جهاد الحكيم: الارتفاع الحاصل بالأسعار يساهم في تراجع الحركة السياحية في لبنان


أشار الخبير الاقتصادي جهاد الحكيم إلى أن "الحركة السياحية مقبولة لكنها كانت أفضل خلال السنة الماضية وأن الحجوزات اليوم لا تزال خجولة"
وأضاف الحكيم خلال مقابلة له ضمن برنامج هنا بيروت أن: "ارتفاع الأسعار في لبنان يساهم في تراجع الحركة السياحية ، وأن نسبة الحجوزات يعود أغلبها إلى المغتربين اللبنانيين"
وقال: ندعو الجميع إلى زيارة لبنان لكننا نعلم أن الوضع الأمني متوتر وهذا يساهم في انخفاض نسبة السياحة أيضاً"

10:34

جهاد الحكيم: الارتفاع الحاصل بالأسعار يساهم في تراجع الحركة السياحية في لبنان


أشار الخبير الاقتصادي جهاد الحكيم إلى أن "الحركة السياحية مقبولة لكنها كانت أفضل خلال السنة الماضية وأن الحجوزات اليوم لا تزال خجولة"
وأضاف الحكيم خلال مقابلة له ضمن برنامج هنا بيروت أن: "ارتفاع الأسعار في لبنان يساهم في تراجع الحركة السياحية ، وأن نسبة الحجوزات يعود أغلبها إلى المغتربين اللبنانيين"
وقال: ندعو الجميع إلى زيارة لبنان لكننا نعلم أن الوضع الأمني متوتر وهذا يساهم في انخفاض نسبة السياحة أيضاً"

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