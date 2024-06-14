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محليات

محاولة لتهريب كميّة كبيرة من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان.. وقوى الأمن تتحرّك

2024-06-14 | 08:52
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محاولة لتهريب كميّة كبيرة من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان.. وقوى الأمن تتحرّك
محاولة لتهريب كميّة كبيرة من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان.. وقوى الأمن تتحرّك

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار التنسيق بين قوى الأمن الدّاخلي والشرطة الإسبانيّة حول تهريب كميّة من المواد الممنوعة مصدرها دولة البرازيل ومتّجهة إلى مرفأ بيروت.
وبنتيجة المتابعة من قبل عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة، وصلت الحاوية إلى المرفأ بتاريخ 14/04/2024. ولدى وصولها، قام عناصر المكتب بتفتيشها، حيث عُثر بداخلها على حوالى /47/ كلغ من مادة الكوكايين مخبأة بطريقة احترافية داخل أكياس موضوعة داخل حاوية تحمل حوالى /20/ طن من اكياس النشا.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمّ تحديد هويّة أحد أفراد عصابة تهريب المخدّرات، وتبّين أنّه يُدعى:
ع. ن. (مواليد عام 1973، لبناني)
وبتاريخ 22/04/2024، نُصب كمين محكم له بالقرب من مرفأ بيروت. حيث تم توقيفه، وضبط بحوزته جميع المستندات المتعلّقة بالحاوية.
وبتاريخ 28/04/2024، وبعد عملية رصد ومتابعة، تم تحديد هويّة ومكان تواجد الرّأس المدبر لعملية التّهريب في أحد مطاعم مدينة زحلة. حيث تم نصب كمين محكم له من قبل دوريات مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في زحلة وتوقيفه. وتبيّن أنّه يُدعى:
ع. ج. (مواليد عام 1983، لبناني)
بتفتيشه، تم ضبط مسدس حربي بحوزته.
بالتحقيق معهما، تبين ان (ع. ج.) هو أيضًا الرأس المدبر لعملية تهريب كبيرة لمادة الكوكايين تم ضبطها في شهر تشرين الاول من العام الفائت، والتي كانت مخبأة في داخل /4/ مستوعبات من السّماد الكيميائي.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
محاولة لتهريب كميّة كبيرة من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان.. وقوى الأمن تتحرّك

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

كوكايين

البرازيل

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جهاد الحكيم عن الحركة السياحية: الحجوزات لا تزال خجولة
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الحزب يستهدف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام
10:39

الحزب يستهدف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‏‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة رب ثلاثين استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصواريخ الكاتيوشا".‏

10:39

الحزب يستهدف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‏‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة رب ثلاثين استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصواريخ الكاتيوشا".‏

جهاد الحكيم: الارتفاع الحاصل بالأسعار يساهم في تراجع الحركة السياحية في لبنان
10:34

جهاد الحكيم: الارتفاع الحاصل بالأسعار يساهم في تراجع الحركة السياحية في لبنان


أشار الخبير الاقتصادي جهاد الحكيم إلى أن "الحركة السياحية مقبولة لكنها كانت أفضل خلال السنة الماضية وأن الحجوزات اليوم لا تزال خجولة"
وأضاف الحكيم خلال مقابلة له ضمن برنامج هنا بيروت أن: "ارتفاع الأسعار في لبنان يساهم في تراجع الحركة السياحية ، وأن نسبة الحجوزات يعود أغلبها إلى المغتربين اللبنانيين"
وقال: ندعو الجميع إلى زيارة لبنان لكننا نعلم أن الوضع الأمني متوتر وهذا يساهم في انخفاض نسبة السياحة أيضاً"

10:34

جهاد الحكيم: الارتفاع الحاصل بالأسعار يساهم في تراجع الحركة السياحية في لبنان


أشار الخبير الاقتصادي جهاد الحكيم إلى أن "الحركة السياحية مقبولة لكنها كانت أفضل خلال السنة الماضية وأن الحجوزات اليوم لا تزال خجولة"
وأضاف الحكيم خلال مقابلة له ضمن برنامج هنا بيروت أن: "ارتفاع الأسعار في لبنان يساهم في تراجع الحركة السياحية ، وأن نسبة الحجوزات يعود أغلبها إلى المغتربين اللبنانيين"
وقال: ندعو الجميع إلى زيارة لبنان لكننا نعلم أن الوضع الأمني متوتر وهذا يساهم في انخفاض نسبة السياحة أيضاً"

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