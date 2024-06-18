شيخ العقل تلقى تهاني بالاضحى من رؤساء ومراجع روحية وشخصيات وزارية ونيابية ودبلوماسية وأمنية

كذلك تلقى رسائل من سفارات الولايات المتحدة الأميركية، الجزائر وفرسان مالطا، السفير توفيق جابر. الى جانب مدير عام الامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، امين عام رئاسة مجلس الوزراء محمود مكية، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وزاره رئيس الاركان اللواء حسان عودة على رأس وفد من ضباط القيادة.

وتبادل الشيخ ابي المنى رسائل التهنئة مع مشايخ العقل موفق طريف، حكمت الهجري وحمود الحناوي، واستقبل في شانيه الشيخ القاضي نعيم حسن.

ومن المهنئين المطارنة: سلوان موسي، بولس عبد الساتر، كيرلس بسترس، شارل مراد ومارون العمار، المفتي الجعفري الممتاز احمد قبلان، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبده ابو كسم، رئيس صندوق المهجرين العميد المتقاعد نقولا الهبر، السيدة حياة النكدي، رئيس جامعة البلمند د. الياس الوراق، زياد الخليل، عماد الأشقر، فايز رسامني، رئيس جامعة القديس يوسف الاب سليم دكاش، انطوان صفير والإعلامية وردة الزامل. ومن زوّاره في شانيه القضاة: رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، رئيس الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز عفيف الحكيم، ناجي خليل، وقضاة المذهب: الشيخ غاندي مكارم ونزيه ابو ابراهيم، والقضاة الجدد: الشيخان دانيال سعيد وسعيد مكارم، منح نصرالله، أمير أبو زكي ورائد الصايغ. ايضا، زاره كل من: قائد منطقة الجنوب في الجيش العميد الركن مارون القبياتي، والعميد طوني حنا قائد مخابرات جبل لبنان، العميدان زياد فياض والرائدان نضال عجيب وسيزار محمود، وكيل داخلية الجرد في الحزب التقدمي الاشتراكي جنبلاط غريزي ووفد من جهاز الوكالة ومدراء الفروع، الشيخ مروان الميس والآباء: ايلي كيوان، سمير الغاوي وجوزيف لحود، رئيس الاركان السابق اللواء شوقي المصري رئيس لجنة التواصل في المجلس المذهبي ووفد من آل المصري من المريجات، وفد جمعية الإنماء الاقتصادي يتقدمه الشاعر انطوان سعادة-رئيس بلدية ديردوريت الذي القى قصيدة بالمناسبة، مركز الدفاع المدني في حمانا برئاسة لويس الغمري، مشايخ آل الصايغ ووفد العائلة من شارون، زرعون مع رئيس البلدية، مشايخ آل القنطار في المتين والمحامي فيصل القنطار، خربة قنفار، جمعية النهضة شانيه، البنيه يتقدمه رئيس البلدية والمختار، من مشايخ بلدة عبيه ومشايخ من آل الصيفي في مشقيتي، آل الأعور قبيع، الشيخ ابو هلال ماجد سري الدين ووفد من بزبدين، آل الحكيم المشرفة، مشايخ آل محمود الباروك، المحامي طلال جابر ورئيس نادي عاليه فؤاد شيا، الشيخ نجيب مسعود، المحاميان امير وأمجد وليد عمار ووالدهما، الشيخان حكمت وايهاب مسعود، د. اسعد ابو علي.

واتصل او ارسل رسالة تهتئة كل من العقيد طوني معوض قائد مخابرات بيروت، القاضي الشيخ سليمان غانم، العميد حنا اللحام، الاب جوزيف القزي، رئيس حركة لبنان الشباب، جمعية الارشاد والاصلاح، رابطة العمل الاجتماعي، قاضي المذهب الشيخ نصوح حيدر، د. سعود المولى، د. رمزي سلامة، لؤي الأطرش، نقولا ابو فيصل، ناجي نعمان، د. نسيب غبريل وجوزيف حرفوش. كما اتصل الشيخ طاهر ابو صالح من هضبة الجولان، ومفتي زحلة الشيخ علي الغزاوي، اعضاء مجلس ادارة المجلس المذهبي الاساتذة: امين السر نزار البراضعي، ناجي صعب، الشيخ هادي العريضي، غادة جنبلاط، نشأت هلال، حمادة حمادة ود. عماد الغصيني. اضافة الى العديد من الزوار والاتصالات والبرقيات من المغتربات وسوريا وفلسطين والأردن. وشارك في استقبال المهنئين كل من: رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج وعضو المجلس الشيخ فادي العطار، مدير عام المجلس الاستاذ مازن فياض، مدير مشيخة العقل ريان حسن ومن مديريتي المشيخة والمجلس.