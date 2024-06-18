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محليات

بربرا ليف: الاوضاع على الحدود بين لبنان واسرائيل مثيرة للقلق

2024-06-18 | 15:50
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بربرا ليف: الاوضاع على الحدود بين لبنان واسرائيل مثيرة للقلق
بربرا ليف: الاوضاع على الحدود بين لبنان واسرائيل مثيرة للقلق

اكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ان "الاوضاع على الحدود بين لبنان واسرائيل متقلبة للغاية بشكل مثير للقلق"
واوضحت ليف ان "واشنطن ناقشت مع شركائها العرب الوضع بغزة بعد الحرب".

 كما كشفت ان "التخطيط غير كاف على أقل تقدير من جانب الحكومة الإسرائيلية بشأن الوضع في غزة بعد الحرب" معتبرة ان "القضاء على حماس لن يكون بالوسائل العسكرية وحدها"، وأكدت "الا غنى عن قطر  في جهود اطلاق سراح الرهائن موضحة ان قطر اصبحت شريكا موثوقا به للغاية بالنسبة للولايات المتحدة"
وقالت ليف "شركاؤنا الإقليميون يلعبون دورا حيويا في استقرار منطقة الشرق الأوسط" لافتة الى ان الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمعالجة القضايا المطروحة في المنطقة"
وأشارت ليف الى ان "الصراع بين حماس وإسرائيل والتصعيد من إيران ووكلائها يؤديان إلى تعقيد عملنا إلى حد كبير في المنطقة"، كما وشددت على ان "واشنطن تسعى إلى إنهاء الصراع وتحقيق الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين" معلنة "انها تضغط على  الشركاء الرئيسيين لفعل ما بوسعهم لحمل حماس على قبول مقترح وقف إطلاق النار".
 
 
 
بربرا ليف: الاوضاع على الحدود بين لبنان واسرائيل مثيرة للقلق

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بربرا ليف

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