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محليات

صهريج غاز معدّ لتهريب الأشخاص.. كمين محكم أوقف المُهرّب و9 سوريين

2024-06-20 | 06:15
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صهريج غاز معدّ لتهريب الأشخاص.. كمين محكم أوقف المُهرّب و9 سوريين
صهريج غاز معدّ لتهريب الأشخاص.. كمين محكم أوقف المُهرّب و9 سوريين

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ومنها تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.
وبنتيجة عمليّات المراقبة التي تقوم بها دوريّات شعبة المعلومات في محيط المعابر غير الشّرعية، اشتبهت إحداها بصهريج معد لنقل الغاز، أثناء مروره في بلدة البقيعة - عكّار.
على الفور، نفّذت عناصر الدّورية كمينًا محكمًا، ضبطت بنتيجته الصهريج المذكور وأوقفت سائقه المدعو:
ف. م. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم مخدّرات.
بتفتيش الصهريج، تبيّن أنه معدّ، بطريقة محترفة ومبتكرة، لنقل الأشخاص بدلاً من الغاز، ومجهّز بمراوح للتبريد والتهوئة، وبداخله /9/ أشخاص من الجنسيّة السّورية مع أمتعتهم، تم توقيفهم جميعّا بجرم محاولة دخول البلاد خلسة.
تم تسليمهم إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بالتنسيق مع القضاء المختص".
صهريج غاز معدّ لتهريب الأشخاص.. كمين محكم أوقف المُهرّب و9 سوريين

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

النزوح السوري

تهريب الأشخاص

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09:33

مهنا في العرقوب لتفقد أضرار الاعتداء الاسرائيلي على مركز لـ"عامل": لن نغلق مراكزنا في الجنوب

تفقد رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل مهنا يرافقه الدكتور عمر نشابة، مركز العرقوب الصحي التنموي الاجتماعي التابع لمؤسسة عامل الدولية ودار الفتوى بإشراف وزارة الصحة، الذي تعرض مساء يوم الاثنين إلى قصف اسرئيلي، تسبب بأضرار جمّة، حيث تمكّن فريق "عامل" وبمؤازرة من أبناء البلدة والبلدية إعادة تأهيل الأقسام المتضررة بوقت قياسي، كي لا يتم تعطيل تقديمات المركز في الصحة والرعاية،
وايضا تزامن وصول مهنا إلى كفرحمام مع استمرار الاعتداءات التي طالت مركز "عامل" الصحي التنموي الاجتماعي في الخيام للمرة الثالثة، وقد تسبب القصف بأضرار كبيرة في المركز نتيجة لاستمرار القصف الاسرائيلي وخطورة الوضع في البلدة.

09:33

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تفقد رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل مهنا يرافقه الدكتور عمر نشابة، مركز العرقوب الصحي التنموي الاجتماعي التابع لمؤسسة عامل الدولية ودار الفتوى بإشراف وزارة الصحة، الذي تعرض مساء يوم الاثنين إلى قصف اسرئيلي، تسبب بأضرار جمّة، حيث تمكّن فريق "عامل" وبمؤازرة من أبناء البلدة والبلدية إعادة تأهيل الأقسام المتضررة بوقت قياسي، كي لا يتم تعطيل تقديمات المركز في الصحة والرعاية،
وايضا تزامن وصول مهنا إلى كفرحمام مع استمرار الاعتداءات التي طالت مركز "عامل" الصحي التنموي الاجتماعي في الخيام للمرة الثالثة، وقد تسبب القصف بأضرار كبيرة في المركز نتيجة لاستمرار القصف الاسرائيلي وخطورة الوضع في البلدة.

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