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محليات

كتلة تحالف التغيير: حزب الله يستمر في ضرب سيادة الدولة اللبنانية

2024-06-20 | 06:45
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كتلة تحالف التغيير: حزب الله يستمر في ضرب سيادة الدولة اللبنانية
كتلة تحالف التغيير: حزب الله يستمر في ضرب سيادة الدولة اللبنانية

إجتمع نواب كتلة "تحالف التغيير" النواب ميشال دويهي ومارك ضو ووضاح الصادق وأمين سر الكتلة النائب السابق الدكتور رامي فنج وأصدروا البيان التالي:

"يستمر حزب الله وأمينه العام في ضرب سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها من خلال احتكار قرار الحرب والسلم وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، ومؤخراً الاستمرار بتخريب علاقات لبنان بالدول الصديقة، من الخليج العربي وبالأمس تهديد قبرص، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي التي كانت ملاذاً للبنانيين منذ بداية الحرب الأهلية التي كان الحزب أحد أطرافها، وصل التهديد إلى حد التلويح بشن حرب عليها، مما يهدد العلاقات اللبنانية القبرصية بشكل جوهري وبالتالي علاقات لبنان بالإتحاد الاوروبي.
هذا يعيدنا إلى ضرورة فهم الغاية من تعطيل الانتخابات الرئاسية وأهمية إيصال رئيس يعيد السيادة المفقودة ويبدأ عملية إصلاحية تعتمد على بناء المؤسسات واستعادة القرار، لتجنيب اللبنانيين تداعيات سلوك غير مسؤول يودي بهم إلى المجهول".
 
كتلة تحالف التغيير: حزب الله يستمر في ضرب سيادة الدولة اللبنانية

محليات

كتلة تحالف التغيير

حزب الله

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مهنا في العرقوب لتفقد أضرار الاعتداء الاسرائيلي على مركز لـ"عامل": لن نغلق مراكزنا في الجنوب
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مهنا في العرقوب لتفقد أضرار الاعتداء الاسرائيلي على مركز لـ"عامل": لن نغلق مراكزنا في الجنوب

تفقد رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل مهنا يرافقه الدكتور عمر نشابة، مركز العرقوب الصحي التنموي الاجتماعي التابع لمؤسسة عامل الدولية ودار الفتوى بإشراف وزارة الصحة، الذي تعرض مساء يوم الاثنين إلى قصف اسرئيلي، تسبب بأضرار جمّة، حيث تمكّن فريق "عامل" وبمؤازرة من أبناء البلدة والبلدية إعادة تأهيل الأقسام المتضررة بوقت قياسي، كي لا يتم تعطيل تقديمات المركز في الصحة والرعاية،
وايضا تزامن وصول مهنا إلى كفرحمام مع استمرار الاعتداءات التي طالت مركز "عامل" الصحي التنموي الاجتماعي في الخيام للمرة الثالثة، وقد تسبب القصف بأضرار كبيرة في المركز نتيجة لاستمرار القصف الاسرائيلي وخطورة الوضع في البلدة.

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مهنا في العرقوب لتفقد أضرار الاعتداء الاسرائيلي على مركز لـ"عامل": لن نغلق مراكزنا في الجنوب

تفقد رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل مهنا يرافقه الدكتور عمر نشابة، مركز العرقوب الصحي التنموي الاجتماعي التابع لمؤسسة عامل الدولية ودار الفتوى بإشراف وزارة الصحة، الذي تعرض مساء يوم الاثنين إلى قصف اسرئيلي، تسبب بأضرار جمّة، حيث تمكّن فريق "عامل" وبمؤازرة من أبناء البلدة والبلدية إعادة تأهيل الأقسام المتضررة بوقت قياسي، كي لا يتم تعطيل تقديمات المركز في الصحة والرعاية،
وايضا تزامن وصول مهنا إلى كفرحمام مع استمرار الاعتداءات التي طالت مركز "عامل" الصحي التنموي الاجتماعي في الخيام للمرة الثالثة، وقد تسبب القصف بأضرار كبيرة في المركز نتيجة لاستمرار القصف الاسرائيلي وخطورة الوضع في البلدة.

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