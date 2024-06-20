حزب الله ينعي الشهيد عباس إبراهيم حمزة حمادة من بلدة الشهابية الجنوبية

تفقد رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل مهنا يرافقه الدكتور عمر نشابة، مركز العرقوب الصحي التنموي الاجتماعي التابع لمؤسسة عامل الدولية ودار الفتوى بإشراف وزارة الصحة، الذي تعرض مساء يوم الاثنين إلى قصف اسرئيلي، تسبب بأضرار جمّة، حيث تمكّن فريق "عامل" وبمؤازرة من أبناء البلدة والبلدية إعادة تأهيل الأقسام المتضررة بوقت قياسي، كي لا يتم تعطيل تقديمات المركز في الصحة والرعاية،

وايضا تزامن وصول مهنا إلى كفرحمام مع استمرار الاعتداءات التي طالت مركز "عامل" الصحي التنموي الاجتماعي في الخيام للمرة الثالثة، وقد تسبب القصف بأضرار كبيرة في المركز نتيجة لاستمرار القصف الاسرائيلي وخطورة الوضع في البلدة.