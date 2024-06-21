الاخبار: العلاقة مع المفوضية تتأزّم والبيسري إلى سوريا قريباً

وبحسب الصحيفة فقد تم خلال الاجتماع البحث في الخطة التي وضعتها المديرية العامة للأمن العام لمعالجة ملف النازحين بما يتوافق مع الأنظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكّرة التفاهم بين الأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقّعة عام 2003.

ولفتت "الاخبار" الى انه وللمرة الأولى هدّد البيسري المفوضية باللجوء إلى «الخطة ب» للحصول على الداتا في حال عدم تسليمها.

وقالت المصادر إن "النقاش تمحور حول الطلبات المتكررة من الجهات الرسمية اللبنانية التي لم تلق أي تجاوب، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في العلاقة مع المفوضية، خاصة أن الأخيرة تخرق الاتفاقية الموقّعة معها".

وفيما جرى التأكيد على أهمية الداتا باعتبارها "خطوة أساسية لضبط النزوح وتصنيف النازحين ومعرفة مناطق تواجدهم"، لفتت المصادر إلى أن "الأمن العام اللبناني سيباشر تطبيق بعض الإجراءات من بينها تفعيل مركز خاص به في الدامور لتحويله إلى ما يشبه الداتا سنتر، وسيكون مطلوباً من كل السوريين على الأراضي اللبنانية المجيء الى المركز وقبل ذلك تعبئة استثمارات بالتنسيق مع البلديات أو الجمعيات المعنية"، كاشفة عن "زيارة قريبة للبيسري إلى سوريا يجري التحضير لها".