بقبضة قوى الامن.. رجل خطير نفّذ جرائم عدة!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية التي نفذتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بجرائم محاولة قتل، تأليف عصابة، وشراء مسروق، وذلك في بلدة وادي الجاموس– عكار، ويدعى: غ. ط. (من مواليد العام 1961، لبناني)، وهو من الأشخاص الخطرين ويحمل سلاحا بصورة مستمرة.