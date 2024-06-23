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محليات

رعد: كيف لنا أن نسكت عن هذا الجرم الذي يرتكبه العدو الصهيوني في غزة

2024-06-23 | 08:59
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رعد: كيف لنا أن نسكت عن هذا الجرم الذي يرتكبه العدو الصهيوني في غزة
رعد: كيف لنا أن نسكت عن هذا الجرم الذي يرتكبه العدو الصهيوني في غزة

سأل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد: "كيف لنا أن نسكت عن هذا الجرم الذي يرتكبه العدو الصهيوني في غزة"، وقال: "ان الانسان الذي يغدو بِلا شرف وبِلا حس انساني، بعيدا عن اي منطق ومصلحة سياسية، هذا الانسان الذي يبلغ هذا المستوى من عدم الحس الانساني، والذي يفقد الشرف هو الوحيد الذي لا يأبه بما يجري في غزة ولا يعنيه ذلك".

كلام النائب رعد جاء خلال الاحتفال الذي اقامه "حزب الله" لعلي الهادي محمد جمعة في بلدة حومين الفوقا، بحضور مسؤول منطقة الجنوب الثانية علي ضعون، علماء دين، شخصيات سياسية وحزبية وتربوية واجتماعية وحشد من ابناء المنطقة.

وقال رعد: "اقول لمن يتنطح على بعض وسائل التواصل من بعض ابناء بلدنا، للأسف اننا ندافع عن انسانيتكم وندافع عن وطننا الذي يحتضنكم وندافع عن مناطقنا ومناطقكم وندافع ضد عدو يريد أن يفترسنا ويفترسكم، سواء تعقلتم ذلك ام لم تصلوا الى مستوى ان تتعقلوا. ونحن لا نريد منكم لا تبرعات ولا معونات ولا مساعدات اعادة اعمار، فنحن اكرم من ان نمد ايدينا الى اللئام. ونحن على يقين اننا ننتصر لله والله ناصرنا، لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا، نحن الذين نصبر عليكم، نريدكم ان ترتقوا الى مصافي الناس والشرفاء".

وأضاف: "يصعدون كل يوم لإعطاء دروس بالوطنية والاخلاق، وهم يستبطنون الحقد والكراهية وفي المنتديات السياسية ينظّرون للشراكة الوطنية".

وختم النائب رعد:" ان الغليان الذي نشهده في غزة، أفرز كل هذا القيح في الداخل حتى نكون على بصيرة مِمَن نتعاون معه ويتعاون معنا مِمن نصدقه القول ويكذب علينا بأقواله ومواقفه ومشاعره، وسنرتب اوضاعنا على هذا الاساس" .

رعد: كيف لنا أن نسكت عن هذا الجرم الذي يرتكبه العدو الصهيوني في غزة

محليات

كتلة الوفاء للمقاومة

حزب الله

محمد رعد

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