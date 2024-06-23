عادل يمين: هدف الزيارة الفاتيكانية حلّ أزمة الرئاسة ولَم الصف المسيحي

القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنور رجا​ لـ هنا بيروت: عندما تمت إعادة صياغة المشهد في جنوب لبنان أصبح حزب الله هو القوة الأساسية وفي أي تحرّك عسكري نحن نحضر تحت مظّلة الحزب