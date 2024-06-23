عادل يمين: الحزب يعتبر أن مساندته لفلسطين فرصة لإلغاء الإحتقان السني-الشيعي

إبراهيم منيمنة لـ هنا بيروت: جبهة الإسناد التي أطلقها حزب الله في الجنوب لم تُخفّف من الإبادة الإسرائيلية في غزة ولا يجب خلط ملف هذه الجبهة مع عمليات البحث في سياسة لبنان الدفاعية