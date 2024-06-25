"اللواء": لا مهمة محددة لأمين دولة الفاتيكان

رأت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" أن "زيارة امين دولة الفاتيكان اتخذت الطابع الإستطلاعي أي بدء الإهتمام بالوضع اللبناني والاستفسار وليست هناك من مهمة محددة له، إنما نقل هواجس الفاتيكان وتكرار دعم لبنان".

وأشارت إلى أن "ملفي الجنوب والرئاسة كانا في صلب محادثاته"، وأفادت أنه "استفسر عن بعض الأمور ولاسيما مدى إمكانية قيام الحرب وتعثر الانتخابات الرئاسية".

إلى ذلك أوضحت المصادر نفسها أن "تكتل الاعتدال الوطني الذي يباشر مجدداً مسعاه لم يحدد ماهية الخطوة الجديدة التي يعتمدها، لكنه على استعداد لأي جهد إضافي من أجل الوصول إلى حل".