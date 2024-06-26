نداء من الراعي..

وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نداء إلى البطاركة والمطارنة والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات، والإقليميّين والإقليميّات، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، جاء فيه: