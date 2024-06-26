تجديد ولاية "اليونيفيل".. وفد فرنسي في وزارة الخارجية

مراسلة الجديد: اصابة سيارة أحد الموظفين المدنيين العاملين لدى قوات اليونيفيل برصاص اطلقه جنود العدو على طريق عام رامية أثناء عودته من عمله في مقر قيادة اللواء الغربي في شمع الى منزله في رميش