مصالحة بين وزير الثقافة وهبة القواس برعاية بري

وزارت القواس، المرتضى، في مكتبه بالصنائع، حيث أوضحت خلال الاجتماع مجمل اللبس الحاصل في المعهد وتفاصيل ما جرى مؤخراً مع أعضاء مجلس الإدارة بشأن الدعوة إلى إجراء الامتحانات.

وأكدت د. القواس على حرصها الدائم على أن تكون على قدر الثقة التي منحها إياها الوزير عندما كلفها برئاسة مجلس إدارة المعهد، ومسؤوليتها في إعادة نهضة الكونسرفاتوار.

كما شددت على أهمية أن تصدر القرارات عن مجلس الإدارة وأن تكون نافذة فقط بعد مصادقة الوزير عليها وفقاً للأصول. وأكدت أمام الوزير التزامها السابق والمستمر بهذه المنهجية، مجددة تعويلها على رؤيته والتزامها بتوجيهاته لضمان نجاحها بالتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة في إعادة المعهد إلى مجده.

في حين أبدت د. القواس رغبتها في دعوة مجلس الإدارة للاجتماع قريباً جداً لتنقية الأجواء بين الأعضاء وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بما يخدم مصلحة المؤسسة.