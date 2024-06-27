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محليات

ميقاتي تفقد سير الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية في طرابلس: نهنىء وزارة التربية

2024-06-27 | 07:34
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ميقاتي تفقد سير الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية في طرابلس: نهنىء وزارة التربية
ميقاتي تفقد سير الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية في طرابلس: نهنىء وزارة التربية

تفقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سير الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية في طرابلس، من خلال جولة قام بها على مركز "معهد المربي احمد عويضة" في الميناء- طرابلس، في حضور المدير العام للتعليم المهني والتقني السيدة هنادي بري.

وقد جال الرئيس ميقاتي على غرف الامتحانات واستمع الى هواجس الطلاب وارائهم حول أسئلة الامتحان.
وقال في تصريح: أمام كل التحديات التي تواجه البلد اليوم نرى بصيص امل بالشباب والشابات الذين يصرون على متابعة مسيرتهم التعليمية وهذا الامر ما كان ليحدث لولا  اصرار وزارة التربية ومعالي الوزير عباس الحلبي والمديريات  المعنية لا سيما مديرية التعليم المهني والتقني ومديرية التعليم الثانوي اللتين  قامتا بكل الإجراءات اللازمة لانجاز هذه الامتحانات. 
إننا  نهنىء وزارة التربية على امل ان نهنئ الطلاب بنجاحهم المطلوب والموعود لجيل جديد نتطلع الى ان يكون رائدا في اماله وتطلعاته. 
وردا على سؤال عن المخاطر التي يواجهها الطلاب في الجنوب، قال: كل المراكز في الجنوب تجري الامتحانات فيها بشكل طبيعي والغياب لا يتعدى نسبة الواحد في المئة ، وهذا ما  يؤكد اصرار اهالي الجنوب على الصمود والبقاء في ارضهم. واليوم بدأنا  الجولة الاولى في  طرابلس على ان نستكملها بجولات على مراكز الامتحانات في الجنوب وسائر المناطق.
ميقاتي تفقد سير الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية في طرابلس: نهنىء وزارة التربية

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ميقاتي تفقد سير الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية في طرابلس: أمام كل التحديات التي تواجه البلد اليوم نرى بصيص امل بالشباب والشابات الذين يصرون على متابعة مسيرتهم التعليمية

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