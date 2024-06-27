فرنجية التقى حسام زكي في بنشعي والبحث تناول التطورات الميدانية في الجنوب والملفات السياسية الراهنة

فرنجية التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في بنشعي