فرنجية التقى حسام زكي في بنشعي والبحث تناول التطورات الميدانية في الجنوب والملفات السياسية الراهنة
فرنجية التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في بنشعي
إستقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي يرافقه نائب سفير جامعة الدول العربية في بيروت المستشار يوسف السبعاوي ومديرة إدارة المشرق العربي الوزير المفوضى لمى قاسم، بحضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي وكان عرض لآخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان بالإضافة إلى أبرز الملفات السياسية الراهنة.