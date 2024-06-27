حزب الله يواصل عملياته ضد مواقع الاحتلال وينعى 4 شهداء على طريق القدس

واصل حزب الله عملياته ضد مواقع الاحتلال، حيث اعلن مساء اليوم في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‏التي طالت مدينة النبطية وبلدة سحمر، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏"

وفي السياق افادت وسائل اعلام عبرية أن 4 أشخاص أصيبوا جراء اندلاع النيران في صفد عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، فيما افيد ان 40 صاروخا أطلقت نحو المنطقة ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي. الى ذلك نعى الحزب ثلاثة شهداء هم عباس أحمد سرور وعبد الأمير جواد عسيلي ومحمد حسين قاسم . فقد اعلن الحزب في بيان له : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس أحمد سرور "ساجد" مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

كما نعى في بيان آخر "الشهيد المجاهد عبد الأمير جواد عسيلي "جواد" مواليد عام ١٩٧٥ من بلدة رشاف وسكان بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

ونعى ايضاً: "الشهيد المجاهد محمد حسين قاسم "هادي" مواليد عام ١٩٧٤ من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."